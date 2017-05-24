العدد 21944 24 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تعديل أسعار نطاق الأسهم

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تعديل أسعار نطاق الأسهم
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الرياض ــ البلاد
اعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية.
وقالت في بيان لها انه سيتم بناء على الإجراء الجديد تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية، وإضافة نطاقات سعرية جديدة ابتداء من 6 يونيو.
وبحسب الإجراءات الجديدة، فان اسعار الأسهم اقل من 25 ريالا، وما بين 50 و100 ريال سيتم خفض قيمة النطاق وإضافة وحدات جديدة.
اما اسعار الأسهم بين 25 ريالا و50 ريالا، سيتم خفض قيمة النطاق من 10 هللات إلى 5 هللات.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة حركة التداولات وتقليل الفرق بين أسعار العرض والطلب في سجل الأوامر.

التصنيف: الأولى

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