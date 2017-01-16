تعديل شرط (الدخل) لطلاب التربية الخاصة

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الرياض – البلاد

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بتعديل شروط القبول المتعلقة بدخل أولياء أمور طلاب التربية الخاصة.

وأوضحت الوزارة أمس، أن هذا التعديل يأتي حرصًا على استفادة أعداد أكبر من المتقدمين لبرنامج “القسائم التعليمية”،

وبناءً على اعتبارات تتعلق بنوع الإعاقة، وعدد الأبناء المعاقين. مشيرة إلى أن القبول سيكون بالنظر إلى دخل الأب فقط، وليس الأسرة.

وأضافت الوزارة، أن الطلبات المقدمة سابقًا، ستتم مراجعتها آليًا، ومطابقتها مع الشروط الجديدة ، داعية مَن لم يتقدم مسبقًا، إلى رفع طلب جديد عبر البوابة الموحدة للتقديم.

مؤكدة أن شرط الدخل لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تعديله بناءً على معايير أولوية الاستحقاق.