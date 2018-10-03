تعديل 5 مواجهات في الجولة الثانية لدوري السلة للشباب

جدة- البلاد
تفتح غد الخميس الجولة الثانية لدروي الشباب للممتاز لكرة السلة في لقاء النور والنهضة الساعة 7.30 مساء ويحكم لقاء رضا عبدالكريم وعبدالعزيز عبدالسلام وغسان حلواني.
وتستكمل الجمعة باقى المباريات .
ويلتقى مضر مع الاتحاد الساعة 7.30 ويحكم لقاء حاتم الحربي ومحمد الشرقي وعلي خليفة.
ويواجة السلام الانصار الساعة 7.30 ويحكم لقاء عبداللة الادماوي وفهد المطوع وعبد العزيز الحميد.
ويلتقى الهلال مع الوحدة الساعة 6.00 مساء على صالة الفريق الاول ويحكم لقاء محمد المرزوق وابراهيم السادة وحسين الحبيب.
ويستضيف الاهلي أحد الساعة 7.30 ويحكم لقاء عادل الغانم وعابد المسلم واحمد كريري.