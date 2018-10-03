تعديل 5 مواجهات في الجولة الثانية لدوري السلة للشباب

العدد 22411 الأربعاء 23 محرم 1440 هـ 10/03/2018 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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