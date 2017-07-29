تعرف على جيف بيزوس المتفوق على بيل جيتس ليصبح أغنى رجل في العالم…!

من فترة طويلة ظل محتفظاً المؤسس لشركة مايكروسوفت والرئيس التنفيذي السابق لها السيد بيل جيتس بلقب أغنى رجل في العالم.

وهو بالتأكيد أحد أغنى الرجال الذين هم على قيد الحياة فهو يحتل رقم 1 في قائمة فوربس.

ولكن يبدو أنه ينبغي على بيل جيتس الآن فسح المجال أمام رجل أعمال آخر للتغلب عليه.

مؤسس شركة أمازون والرئيس التنفيذي للشركة السيد جيف بيزوس فقد تفاجئنا جميعا أنه صباح يوم أمس تمكن من تخطي بيل جيتس.

كان لدى Bill Gates قيمة مالية صافية بلغت نحو 90 مليار دولار أمريكي في نهاية سوق البورصة يوم أمس.

ومع ذلك، وفقا لتقرير من موقع Bloomberg، فالزيادة التي شهدها سعر أسهم شركة أمازون جعلت ثروة Jeff Bezos الإجمالية ترتفع لدرجة خولت له أن يصبح أغنى رجل في العالم.

والفضل في إرتفاع سعر سهم شركة أمازون يعود إلى الأرباح المالية التي أعلنت عنها الشركة.

وكان جيف بيزوس بالقرب من Bill Gates في ختام الأسواق بالأمس بقيمة صافية بلغت 89 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، إرتفع سعر سهم أمازون إلى حوالي 15 دولار أمريكي مؤخرا في حين إنخفضت قيمة أسهم مايكروسوفت قليلا .

مما ساهم في رفع قيمة ثروة جيف بيزوس إلى 90 مليار دولار أمريكي.

وقد أدى ذلك إلى خلط أوراق اللعب في الأعلى، مما جعل Jeff Bezos يصبح أغنى رجل في العالم.

Jeff Bezos هو الآن الرجل السادس على الإطلاق الذي يعد أغنى شخص في العالم على مدى العقود الثلاثة الماضية.

ومع ذلك، فقد إستطاع أخيرًا تسلق القائمة ليصبح الأغنى في العالم بعد مرور ما يقرب من 20 عاما منذ إنضمامه إلى نادي “Three Comma Club “.

وبما أن القيمة الصافية لهؤلاء العمالقة في العالم التقني ترتبط إرتباطا كبيرًا بحيازتهم لغالبية الأسهم في الشركات التي قاموا بتأسيسها.

فإن أي تحول يمكن أن يحدث تغييرًا في القمة.

هذا يعني بأن لا Bill Gates ولا Jeff Bezos يملكان 90 مليار دولار أمريكي نقدًا لكل منهما.

ولكن اليوم تخطي بيل جيتس مرة ثانية جيف بيزوس ليحتل الصدارة ثم يليه جيف في المركز الثاني.

من الواضح أن المركز الأول والثاني سيصبح مباراة بينهم خلال الأيام القادمة….!