تعرف على سجل بيتزي مع منتخبنا قبل مواجهة بوليفيا

الرياض ـ البلاد

نجح الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في الاحتفاظ بمنصبه كمدير فني لمنتخبنا ، مستفيدا من المستوى المتميز لفريقه، والفوز الذي حققه على حساب نظيره المصري بهدفين لهدف، في ختام مباريات المنتخبين في كأس العالم الأخيرة بروسيا.

وتعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع بيتزي، لتدريب “الأخضر” خلفا لمواطنه إدجاردو باوزا، الذي لم يترك بصمة إيجابية خلال فترة الإعداد للمشاركة في كأس العالم 2018.ويستعد بيتزي لاستئناف مسيرته مع الفريق بعد انتهاء كأس العالم، حين يواجه بوليفيا في مباراة ودية، تحضيرا للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس أمم آسيا، التي تقام في الإمارات يناير 2019.وتولى بيتزي تدريب المنتخب السعودي في 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 4 منها، وتعادل مرة واحدة وخسر 7 مباريات، وسجل اللاعبون 13 هدفا،

واستقبل مرماهم 23.وتراجع المنتخب الوطني 3 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مع بيتزي، الذي تولى تدريب “الأحضر” والفريق يحتل المركز 64 عالميا، قبل وصوله للمرتبة 67 حاليا.وحقق المنتخب السعودي 4 انتصارات مع بيتزي، على حساب كل من مولودوفا (3-0)، والجزائر بهدفين دون رد، ثم اليونان بنفس النتيجة، وأخيرا أمام مصر (2-1).

ويعتلي ياسر الشهراني، قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع بيتزي بـ 899 دقيقة وذلك خلال 11 مباراة، ما بين رسمية وودية، يليه عبدالله عطيف (849 دقيقة). في المقابل، نجح 4 لاعبين في تسجيل هدفين مع بيتزي، وهم تيسير الجاسم وسالم الدوسري وسلمان الفرج، ويحيى الشهري، كأكثر اللاعبين تسجيلا في عهد المدرب الأرجنتيني.