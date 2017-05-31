تعريف شركات الألعاب اليابانية بأهداف (الرؤية)

الرياض-واس

أقامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ورشة عمل في مدينة طوكيو باليابان، لتعريف شركات الألعاب الإلكترونية والمحتوى المرئي اليابانية بأهداف رؤية المملكة 2030 والخطط الطموحة التي وضعتها المملكة للوصول لأهداف الرؤية , كما تم شرح مميزات وجاذبية السوق الإعلامي في المملكة للاستثمار .

ومثّل الهيئة في ورشة العمل رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف بندر عسيري و مدير إدارة تطوير الاستثمار بالهيئة فهد المعمر.

وجرى خلال ورشة العمل شرح مشاريع الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 التي تشمل المدينة الإعلامية ومراكز الإبداع وتطوير الألعاب التفاعلية , كما تم الاجتماع بعدد من الرؤساء التنفيذيين في الشركات اليابانية للاستماع لمرئياتهم بخصوص الاستثمار في المملكة بما يتعلق بالألعاب وصناعة المحتوى.

كما التقى رئيس الهيئة ومدير إدارة التطوير عدداً من المسؤولين في وزارتي الاتصالات والاقتصاد والتجارة وذلك للتعرف على الآليات المتبعة في صناعة الألعاب والمحتوى في اليابان.

مما يذكر أن المشاريع التي تعمل عليها الهيئة حالياً تهدف إلى تهيئة أكثر من 5000 وظيفة في مجال الإعلام للكفاءات السعودية بنهاية سنة 2020م، من خلال تطوير صناعة الإعلام في المملكة وتعزيز أهميتها.

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