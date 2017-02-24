تعزيز أسطول النقل المدرسي لمدارس الحدود بنجران

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نجران – البلاد

دشن مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكم، مشروع تعزيز أسطول النقل المدرسي لدعم عملية نقل طلاب وطالبات مدارس الشريط الحدودي، بحضور المساعد للشؤون المدرسية مسفر الوادعي ومشرف شركة تطوير القابضة للنقل التعليمي ومراقبيها الميدانيين.

وأطلق الدكتور حكمي عملية تشغيل 66 حافلة إضافية ضمن أسطول النقل المدرسي، وتجول في إحدى الحافلات، مشددا على ضرورة توفير وسائل السلامة بجميع الحافلات ومتابعة الصيانة الدورية لها وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وأكد مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم المنطقة منصور القحطاني أن هذا الدعم يأتي إضافة لما حظيت به المنطقة من توفير خدمة النقل المدرسي للبنين والبنات حيث يتم نقل حوالي 50 ألف طالب وطالبة، بواقع 29633 طالبة بنسبة تزيد عن 50%، و 1429 طالبا بنسبة 25 % من إجمالي طلاب وطالبات المنطقة، ضمن عقود شركة تطوير القابضة للنقل التعليمي مع مجموعة من الشركات والمؤسسات المتخصصة في النقل المدرسي للبنين والبنات ، كما يتم نقل طلاب وطالبات التربية الخاصة بنسبة 100% عن طريق العقود الفردية.