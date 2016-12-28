العدد 21799 30 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تعزيز إجراءات السلامة بمكة المكرمة

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تعزيز إجراءات السلامة بمكة المكرمة
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مكة المكرمة – واس

عقد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضراء المنتشري أمس اجتماعا مع مندوبي مؤسسات السلامة المعتمدة لدى الإدارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض التنظيمات الخاصة بالمؤسسات وتنظيمها وكذلك الملاحظات التي تم رصدها ميدانيا خلال الفترة الماضية.

كما تم مناقشة خطوات تطوير العمل وتنظيمه ميدانيا بما يؤدي لتحسين بيئة العمل ورفع مؤشرات الأداء للمنشآت الواقعة تحت إشرافهم ويحقق أعلى معدل للسلامة العامة.

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التصنيف: محليات

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