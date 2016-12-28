تعزيز إجراءات السلامة بمكة المكرمة
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مكة المكرمة – واس
عقد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضراء المنتشري أمس اجتماعا مع مندوبي مؤسسات السلامة المعتمدة لدى الإدارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التنظيمات الخاصة بالمؤسسات وتنظيمها وكذلك الملاحظات التي تم رصدها ميدانيا خلال الفترة الماضية.
كما تم مناقشة خطوات تطوير العمل وتنظيمه ميدانيا بما يؤدي لتحسين بيئة العمل ورفع مؤشرات الأداء للمنشآت الواقعة تحت إشرافهم ويحقق أعلى معدل للسلامة العامة.
الوسوم:السلامة, مكة المكرمة
التصنيف: محليات
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