تعزيز التعاون الإغاثي مع تركيا في اليمن وسوريا

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جنيف- واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, امس في جنيف, خلال تواجده لتمثيل المملكة في اجتماع رفيع المستوى للمانحين الخاص باليمن بجنيف أمس الأول, نائب رئيس الوزراء التركي فيسي كايناك, بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المقر الأوروبي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل .

واستمع نائب رئيس الوزراء التركي من الدكتور الربيعة، لشرحٍ عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للأشقاء اليمنيين, حيث بلغ إجمالي مشروعات المركز في اليمن 124 مشروعًا جرى تنفيذها من خلال 81 شريكًا .

ونوّه نائب رئيس الوزراء التركي, بما يقدمه المركز من برامج ومشروعات لمحافظات اليمن كافة .

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون, ودعم آلية العمل الإغاثي والإنساني في اليمن وسوريا ومختلف دول العالم .

كما جرى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الإغاثية والانسانية وخاصةً التعاون مع الهيئات والمنظمات الانسانية التركية .