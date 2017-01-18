تعزيز التوعية بالتراث والسياحة في العملية التعليمية

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الرياض – البلاد

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اجتماعا مع عدد من قيادات وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم لتعزيز التوعية بالتراث والسياحة في مناهج التعليم، وتعزيز المواطنة بربط الطلاب ببلادهم وتاريخها في العملية التعليمية،

بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد بن عبدالله السبتي وعدد من الوكلاء والمسئولين في وزارة التعليم، وذلك في مبنى قطاع التراث الوطني التابع للهيئة بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي .

وعد سموه وزارة التعليم أحد أهم شركاء الهيئة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة الذي أقره الملك عبد الله بن عبدالعزيز – رحمه الله –وأعاد إقراره والتأكيد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله –

واعتمد التمويل اللازم له، وانطلق العمل الفعلي عليه بعد استكمال مراحل الإعداد من الهيئة مع الشركاء الرئيسيين وفي مقدمتهم وزارة التعليم،

مؤكدا سموه أن المملكة تعيش مرحلة مهمة في مجال الاهتمام بالتراث الحضاري برعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين ،حفظه الله، الذي يؤكد دائما على أهمية التراث والسياحة ودورها الكبير في ربط المواطنين ببلادهم وتاريخهم.