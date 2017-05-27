تعزيز الصداقة البرلمانية مع عدد من الدول

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الرياض – البلاد

اجتمعت لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى مع عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة , حيث عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألمانية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ بمقر المجلس بالرياض اجتماعاً مع السفير الألماني لدى المملكة ديتر فالتر هالر.

كما عقدت لجنة الصداقــة البرلمانية السعوديـة الأستراليـة في مجلـس الشورى برئاسة عضو المجلـس نائب رئيـس اللجنـة خالد بن عبدالله العبداللطيف اجتماعاً مع السفير الأسترالي لدى المملكة الدكتور رالف كينج.

وعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اليابانية في مجلس الشورى برئاسة معالي المهندس عباس بن أحمد هادي اجتماعاً مع السفير الياباني لدى المملكة نوريهيرو اوكودا.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وألمانيا ، وأستراليا ، واليابان في مختلف المجالات خاصة العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات .