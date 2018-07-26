تعزيز العلاقات بين المملكة وسنغافورة

الرياض-واس

يبدأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ يوم الأحد القادم زيارة رسمية إلى جمهورية سنغافورة, وذلك تلبية لدعوة تلقاها من معالي رئيس البرلمان تان شوان جين.

وسيلتقي معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة بفخامة رئيس جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب, ويعقد اجتماعات مع معالي رئيس البرلمان السنغافوري, ومعالي وزير البيئة والموارد المالية وزير الشؤون الإسلامية بالإنابة ، ومعالي وزير الدولة للدفاع والشؤون الخارجية، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ،كما سيتم البحث في تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان السنغافوري على مختلف المستويات .

وأوضح معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ – في تصريح صحفي – أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تحرص على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف الدول فيما يحقق المصالح المشتركة لشعبها وشعوب الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن جمهورية سنغافورة من أوائل الدول الآسيوية المؤثرة على المستوى الاقتصادي وتعد تجربتها التنموية إحدى التجارب المهمة التي يمكن الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة دولياً .

ورأى معاليه أن البلدين يمتلكان الكثير من الإمكانات التي من شأنها أن تحقق المصلحة المشتركة, وذلك في الوقت الذي اعتمدت فيه المملكة رؤية 2030 وما تتضمنه من مشروعات عملاقة في شتى القطاعات بما يجعلها فرصة مواتيه للاستثمار في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة وحضور فاعل ودور مؤثر في مختلف الفعاليات الاقتصادية والمالية على الساحة العالمية.

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر تفعيل الزيارات البرلمانية بين البلدين, مؤكداً على ما تمثله لجان الصداقة من أهمية في دعم وتعزيز العلاقات القائمة بين المجلس والبرلمان السنغافوري حيث تعد لجان الصداقة إحدى آليات العمل البرلماني المشتركة التي تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين .

ويضم وفد مجلس الشورى في زيارته إلى جمهورية سنغافورة أعضاء المجلس, إبراهيم المفلح, وإبراهيم الدايل, والدكتورة نهاد الجشي, والدكتورة نورة المري.