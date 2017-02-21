تعزيز مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي بوادي فاطمة

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مكة المكرمة- البلاد

نظم النادي الاجتماعي النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فعالية بعنوان ( لـَمّــة وكَشْتــة) ضمن برنامج اللقاء الشهري للأمهات وذلك بهدف الخروج عن روتين الدوام اليومي، وإيجاد أجواء أسرية تعزز مفهوم التآلف والترابط الاجتماعي بين العضوات في ظل الأجواء الربيعية الرائعة هذه الأيام .

ونُفذ البرنامج في الساحة الخارجية بالمركز في جلسة شعبية تبادلت خلالها الحاضرات الأحاديث الجانبية وهن يتناولن المشروبات الشعبية ، ويتنافسن في المسابقات الحركية والثقافية ولعبة البربر الشعبية .

كما اشتمل البرنامج على إفطار جمع ٦٨ سيدة من العضوات مع موظفات النادي والمركز ، تم بعده التصويت لأفضل طبق من بين الأطباق التي وضعت عليها الأرقام سابقاً للمشاركة في مسابقة أفضل طبق.