تعليم الباحة يحتفل بأبناء شهداء الواجب والمرابطين

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الباحة- البلاد

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، حفلاً خاصاً بتكريم أبناء الشهداء والمرابطين في الحد الجنوبي بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية ببيدة تحت مسمى “مبادرة خير خلف”، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة سعيد بن محمد مخايش، ومدير لجنة التنمية الاجتماعية خالد صالح الزهراني، وذلك بمقر متوسطة وثانوية بطحان بمركز معشوقة.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة الباحة خلال كلمته على أن ما يقدم من تضحيات في مناطق الحد الجنوبي، يُعد محل فخر واعتزاز للجميع من خلال ما جسده أبطال الحد الجنوبي من مواقف بطولية حظيت بإشادة الجميع، وأن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن ، كما ستكون أسرهم وذووهم محط الرعاية والاهتمام الدائمين من الجميع، وذلك وفاء لكل من ضحى بنفسه خدمة لواجب الدين والوطن.

من جانبهم وصف أبناء المرابطين والشهداء وذووهم مشاعرهم بمشاعر الفخر والاعتزاز، وهم يرونهم يقومون بهذا العمل البطولي، ومشاركتهم في ملحمة التضحية تعزيزاً لقيم الولاء لهذه البلاد الطاهرة وقيادتها الرشيدة.

وفي ختام الحفل كرم مدير تعليم الباحة أبناء الشهداء والمرابطين وذويهم بالدروع التذكارية ،والهدايا الرمزية .