تعليم الرياض يؤكد على ضوابط المقاصف المدرسية

الرياض – البلاد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حرصها على متابعة المقاصف المدرسية الحكومية والأهلية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع مخالفي الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

ووجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض ، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي ، بتشكيل لجان المقصف المدرسي من اللجنة الإشرافية ولجنة الصندوق المدرسي من أول يوم دراسي، والتأكيد على صيانة الثلاجات والمكيفات داخل المقاصف، وتأمين وجبات وعصائر كافية لأعداد الطلاب والطالبات، وتخصيص منتجات غذائية خالية من الجلوتين لطلاب وطالبات مرض حساسية القمح، توفير المشروبات الساخنة للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مع مراعاة أن تكون أسعار الأغذية مطابقة لأسعار السوق،

مشددًا على منع مزاولة البيع الجانبي الفردي باعتباره مخالفة صريحة، وأن تقتصر أعمال البيع في المقصف المدرسي على المتعهد وعدم منافسته بأي شكل من الأشكال، وإذا تخلل النشاط المدرسي ركن أغذية، فإنه يكون من اختصاص المتعهد.

ودعا “الوهيبي” إلى تطبيق الاشتراطات الصحية في المقاصف والجزاءات والالتزام بآلية وقواعد الصندوق المدرسي وكافة التوصيات التي توصي بها اللجنة الإشرافية والرقابية، مؤكدًا على فتح المقاصف طيلة اليوم الدراسي، وأهمية كفاية مياه الشرب والأغذية، وتفعيل المتابعة اليومية للمقصف المدرسي وعدم إقفاله عدا مخالفة وقوع تسمم، وعدم التصرف فيه لأي غرض آخر.

وطالب مدير عام تعليم الرياض إدارة المدرسة بالتعاون مع الأسر المنتجة والجهات الحاضنة وتقديم الدعم المعنوي لتحقيق الاستمرار والتوسع وفق الشروط والضوابط المنظمة لها.