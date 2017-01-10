تعليم الرياض يستهدف الأميات في (المولات)

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة تعليم الكبار – بنات – العالم العربي في الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية والذي يصادف الثامن من يناير من كل عام في بهو مجمّع حياة مول التجاري وحضر الاحتفال المساعد للشئون التعليمية بالرياض الدكتورة نجلاء الزامل

كما حضرت مشرفتا العموم بوزارة التعليم الأستاذة عبير الحميميدي وهند السليمان ومديرة تعليم الكبار للبنات بالرياض الأستاذة منيرة اليوسف ومديرة مكتب الحرس الأستاذة نوف الزمُام ومديرة مكتب التعليم بمحافظة حريملاء الأستاذة نادية العتيبي ومساعدة مدير الإعلام التربوي الأستاذة شيخة بن دخيل وعدد من المشرفات وقائدات المدارس بتعليم الرياض .

هذا وقد وجّه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور محمد المانع المدارس لتفعيل هذه المناسبة في الأسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ، على أن يخصص يوم كامل للاحتفاء بهذه المناسبة في مدارس تعليم الكبار وبرامج محو الأمية ، كما حث المانع المدارس لتخصيص برامج الإذاعة المدرسية للحديث عن هذه المناسبة وتكثيف التوعية لبرامج محو الأمية .

من جانبها قالت المساعد للشئون التعليمية الدكتورة نجلاء الزامل:”إننا نسعى من خلال الاحتفاء بهذا اليوم إلى بث الوعي بمشكلة الأمية وأخطارها وأبعادها على المستويات السياسية والثقافية في الوطن العربي وندعو الأميين للالتحاق ببرامج محو الأمية.

وقالت مديرة إدارة تعليم الكبار – بنات – الأستاذة منيرة اليوسف : نسعى للاستفادة القصوى في رفع مستوى الوعي عن خطورة مشكلة الأمية بين المواطنين ، وتبصير الأميين بأضرار الجهل.