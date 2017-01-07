تعليم الرياض يكرم سفيرات (تلاحم وتراحم)

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الرياض- البلاد

كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض سفيرات مبادرة (تلاحم وتراحم) بحضور وكيل التعليم لتعليم البنات الدكتورة هيا العواد.

وأوضحت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض الدكتورة نجلاء الزامل أن هذا الاحتفال هو جني ثمار مرحلة من مراحل مبادرة نوعية استمرت عاما كاملا بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المبادرة انطلقت من توجهات وطنية لدعم الشراكات المجتمعية التي تحقق التكامل وتسد الفجوة بين مؤسسات المجتمع المختلفة، لتعزيز القيم والمهارات الأساسية وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أبناء الوطن وبناته.

بدورها أكدت مساعدة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة الرياض هيلة المكيرش أن تفعيل هذه المبادرة حققت الهدف المرجو من إقامتها وهو تعزيز مشاركة هذه الفئة الغالية في الحياة الاجتماعية بدمجهم في المجتمع كأحد أعضائه الفاعلين، مما يعزز لديهم الإنتماء ودعم شعور الاعتزاز بوطنيتهم .

بعد ذلك شاهد الحضور فيلما تعريفيا بالمبادرة وأهدافها ، ثم قدمت الطالبات أوبريت (تلاحم وتراحم)، وأوبريت آخر جسد فكرة المبادرة وأهدافها، وختم الحفل بمسيرة لسفيرات المبادرة من الطالبات .

وأوضحت الدكتور هيا العواد أن هذه المبادرة تأتي ضمن أهداف الاتفاقية التي وقعت بين وزارتي التعليم والعمل والتنمية الاجتماعية، بهدف تطوير العمل الخيري والتنموي وتعزيز الشراكات الاجتماعية، وصقل المهارات الخيرية لدى الطالبات، وتنمية روح التعاون, وحب العمل التطوعي لديهن.

ولفتت مشرفة نشاط الطالبات والمشرفة المسؤولة على المبادرة إيمان الفريدي النظر إلى أنه أقيمت مسابقة بين المبادرات وحصل مكتب الروابي على المركز الأول، حيث تضمنت المبادرة ترجمة كتب ثقافية وتعليمية متنوعة إلى لغة برايل وقدمت كهدية للطالبات الكفيفات في معهد النور، وكانت هذه المبادرة بالشراكة مع جامعة الإمام محمد بن سعود.