تعليم الشرقية يكرم صناع التميز

الدمام-حمود الزهراني

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية دشن وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، مساء أمس الأول المعرض المصاحب لحفل “صناع ورواد التميز” (تجارب ريادية وطنية) والذي نظمته ادارة تعليم الشرقية ممثلة في مركز التميز، ويحتضن فعالياته مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” بالخبر، بحضور مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان ومساعديه، وبحضور مستشار الامين العام لجائزة التعليم للتميز فهد الفاضل، ومديرة مركز التميز بتعليم الشرقية فاطمة رويس، وسط مشاركة القيادات التعليمية والمحتفى بهم.

ووقف وكيل الإمارة على أركان المعرض المتعددة بقطاعيه البنين والبنات، مستمعاً لشرح موجز قدمته مديرة مركز التميز فاطمة رويس حول تجارب وممارسات المتميزون ممن حققوا الريادة وظفروا بعدة جوائز على المستوى الدولي والمحلي، وصولاً لمن ضفروا بجوائز على مستوى المنطقة الشرقية

كما وقف وكيل الامارة على فقرات حفل “صناع ورواد التميز” والذي تضمن تدشين الموقع الرسمي لمركز التميز بتعليم الشرقية “رؤى وتطلعات”، إضافة لمشاهدته مسيرة الحاصلين على الجوائز من منسوبي تعليم الشرقية من مختلف الفئات والبالغ عددهم 94 ممن ظفروا بعدة جوائز محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب تكريم الداعم الرسمي للحفل رئيس مجلس إدارة شركة فال العربية صالح السيد، و الامين العام لجائزة التعليم للتميز الدكتور محمد الطويان، ومدير عام مركز “سايتك” الدكتور حسن الاحمدي، ونائب الرئيس للشؤون العامة في شركة توتال المهندس فهاد الحربي, والرئيس التنفيذي لشركة ust للتكنلوجيا بدر الدوسري، ومدير شركة المناسبات محمد الجهني.

من جهته أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، خلال كلمته بالحفل حرص الحكومة الرشيدة – أعزها الله – على تبني وصناعة التميز في كافة قطاعات الدولة ويأتي في مقدمتها قطاع التعليم باعتباره المصنع الحقيقي للاستثمار في العقول البشرية وتنميتها، مما يدفعنا جميعاً لتجويد كافة أعمالنا وإيجاد فرص التحسين لها ومواكبة البرامج التطويرية وعقد الشراكات الهادفة باعتبار أن التعليم مسؤولية الجميع، وأضاف :” خير شاهد على ذلك ما نراه ويراه الجميع من جهود عظيمة ومتميزة يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، في كافة القطاعات بالمنطقة الشرقية بشكلٍ عام وفي قطاع التعليم خاصة إذ حظي ولايزال بنصيب وافر من المتابعة الدؤوبة والتوجيهات السديدة إيمانا من سموهما الكريم – حفظهم الله- بأن التعليم هو الركيزة الأساس لكل تقدم وتميز، لاسيما وأننا نعيش اليوم تحديا كبيرا وسباقا مع الزمن لتحقيق رؤيتنا الوطنية الطموحة 2030 ، وكلنا أمل في طلابنا ومعلمينا المتميزين والمبدعين ان يحققوا تميزا وصدارة لاعتلاء منصات التتويج العالمية رافعين علم المملكة عالياً بين مصاف الدول المتقدمة..

من جانبه قال الداعم الرسمي للحفل صالح السيد،:” يسعدنا ونحن نحتفل “بصناع ورواد التميز” ممن أظهروا وطنهم بفخر في محافل محلية وإقليمية وعالمية، وذلك في حضرة رجل التميز بالمنطقة أميرها المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلمان بن عبد العزيز، بأن نساهم إلى جانب كثير من شركاء تعليم الشرقية، في ترك بصمة بالميدان التعليمي تقديراً لأبنائنا وإخواننا وأخواتنا منسوبي التعليم لنكون بها من اللاحقين لأهل الفضل ونبراساً في ميادين العقل، معتزين بقيادتنا الرشيدة والتي تعلمنا منها أن الخير كالريح المرسلة لا يقف في وجهه شيء وانطلاقاً من الرؤية التي أعلنا بها التحدي مع أنفسنا والعالم رؤية 2030 التي جعلت من الخدمة الاجتماعية والتطوع بالنفس والمال والجهد والقلم جزءاً لا يتجزأ من تنمية المجتمع”.