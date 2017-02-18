تعليم الطائف يوجه قادة المدارس “بنين وبنات” بتفعيل مبادرة “كيف نكون قدوة”

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أكدت إدارة تعليم محافظة الطائف على جميع المدارس الحكومية والأهلية (بنين ، بنات) بمكاتب التعليم، بضرورة تفعيل مبادرة “كيف نكون قدوة “.

وأوضح مدير تعليم المحافظة الدكتور محمد بن حسن الشمراني:

أن قرار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بشأن إطلاق مبادرة ملتقى مكة الثقافي.

تبنّى شعاراً سنوياً تقتبس منه البرامج والفعاليات والأنشطة حيث سيكون الشعار لهذا العام “كيف_نكون_قدوة”.

وحث الدكتور الشمراني قادة المدارس (بنين وبنات) بالاطلاع على الإطار التنظيمي والخطة التشغيلية للملتقى.

وتشكيل فريق عمل يتولى الدخول على موقع الإدارة العامة للتعليم بالطائف على الرابط taifedu.gov.sa،أيقونة (ملتقى مكة الثقافي).

وتسجيل بياناته وطلب المشاركة في الفعاليات والأنشطة الجماعية، والإعلان عن الملتقى.

داعيا الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والإداريين للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الفردية من خلال التسجيل بالموقع وطلب المشاركة.

وإدراج مبادرات الملتقى ضمن المعرض السنوي لأنشطة وفعاليات المدرسة.

وأن تحمل جميع النبرات والمطبوعات شعار الملتقى “كيف نكون قدوة؟”

ووضعها في مداخل الإدارات والمكاتب والمدارس ومقرات الأنشطة.

وتفعيل الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي بما يحقق شعار الملتقى.