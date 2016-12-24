تعليم المدينة المنورة يتصدر (مهارات) لرؤية 2030

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المدينة المنورة – جازي الشريف

حققت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة المركز الأول في أفضل وفد مشارك بمشروع التدريب والمهارات على مستوى المملكة، بعنوان “مهارات القرن 21 مدخل لرؤية المملكة 2030”.

وحاز الطالب عبد الله خليل السهلي من ثانوية طيبة على المركز الأول في مسابقة “أفضل شخصية إيجابية”، كما حصل الطالب ياسر الصبحي من محافظة بدر على جائزة “فارس الوفد”، فيما نال طلاب المنطقة ثلاث جوائز، خلال فعاليات المشروع الذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مؤخراً، واستمر خمسة أيام.

وركّز المشروع على تدريب الطلاب على مهارات التفكير الناقد، وطرق حل المشكلات الإبداعي والاستكشاف والاستقصاء وبناء شخصية الطالب؛ وفقا لمتطلبات العصر, كما يرمي المشروع إلى تعزيز المواطنة والنمو الشخصي، وبناء المهارات الحياتية للطالب، والتهيئة لسوق العمل.