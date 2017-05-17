تعليم المدينة يوقع عقود مشاريع جديدة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

وقع مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم ، بمقر الإدارة مجموعة من العقود الإنشائية لمشاريع تعليمية ومباني مدرسية جديدة في عدد من احياء المنطقة ، بتكلفة إجمالية ( 55 ) مليون ريال ، وذلك بعد اجازتها من وزارة التعليم ووزارة المالية ، وقد شملت هذه المشاريع إنشاء عدد من المباني التعليمية وصالات مغلقة متعددة الاغراض وملاعب عشبية ومظلات مغلقة خارجية وغرف حراس .

من جهته أوضح مساعد مدير عام التعليم للخدمات المساندة الأستاذ عبدالرحمن بن سعد الهزاني بأن هذه المشاريع التي تم توقيع عقودها تمثل استكمالاً للعديد من مشاريع تم تنفيذ الكثير منها في أرجاء المملكة ، مضيفاً بأن هذه المشاريع تأتي لتؤكد عناية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله بالتعليم ، والتي تتطلب مزيداً من مضاعفة الجهود لتتواكب مع خطط التنمية وحجم هذا العطاء السخي ، بعد أن حقق تعليم المدينة المنورة المزيد من المكتسبات الوطنية التي توضح العمل الدؤوب الذي يسير وفق خطط منهجية للارتقاء بمستوى التعليم بالمنطقة.

بدوره رفع مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبد الكريم ، شكره باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة ، خالص الشكر ووافر الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ، كما شكر سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان ومعالي وزير التعليم الدكتور احمد بن محمد العيسى وقيادات الوزارة على ما يولونه للمنطقة من دعم ورعاية.