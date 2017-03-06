تعليم النماص يحتفي بالأسبوع الوطني للموهبة والإبداع

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دشن مدير تعليم النماص عبدالله بن عبدالرحمن آل قاسم في مكتبه بالإدارة اليوم:

فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، بحضور عدد من رؤساء الأقسام بالإدارة.

وأوضح رئيس قسم الموهوبين بتعليم النماص سعد فرحان أن الفعالية التي تأتي تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة.

تهدف إلى التعريف بالبرنامج وطرق العناية بالموهوبين ورعايتهم، من خلال تنظيم اللقاءات وعقد الندوات وتكريم الموهوبين والموهوبات.

مبيناً أن الإدارة فعّلت الاحتفالية في جميع مدارس المحافظة على مدار الأسبوع الجاري.