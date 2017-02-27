تعليم الهيئة الملكية بالجبيل يطلق برنامج ” تمكين القادة “

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أطلقت إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل أمس، برنامج ” تمكين القادة “:

ضمن الخطة الاستراتيجية في تعليم الهيئة الملكية بالجبيل لتطوير الممارسات الفنية للقيادات التعليمية وإكسابهم المهارات الفنية والإدارية اللازمة .

و يهدف البرنامج إلى تمكين مدير المدرسة بوصفه مشرفاً فنياً مقيماً بما يدعم تحسين الممارسات التدريسية والبرامج المدرسية.

والتحصيل الدراسي ، ويعتمد على التدريب بالممارسة ، والمشروعات الفنية التي يقدمها المستهدفون.

إضافة إلى العديد من المجالات الفنية والإدارية التي تمكن المدير من متطلبات تحسين الأداء المدرسي .

و يستمر البرنامج، عامين دراسيين يمر من خلالها بـ أربع مراحل :

الإعداد والتخطيط. التنفيذ والتدريب. المتابعة والتطوير. التقويم.

فيما ستتنوع أساليب التدريب في البرنامج لتشمل ورش عمل وحلقات نقاش والعروض والنشرات والتطبيقات والمشاريع والممارسة أثناء التدريب.

ويقدم البرنامج في نصفه الأول (33) موضوعاً في القيادة المدرسية بواقع (135) ساعة تدريبية يقدمها 25 مدرباً .

و سيخضع البرنامج في جميع مراحله لتقويم أداء مستمر، وقياس مدى تأثيره في الميدان التربوي باستخدام أساليب متعددة كقياس رضا المستفيدين من البرنامج التدريبي.

ومستوى الإنجاز وكفاية الأداء، إضافة إلى الاختبارات قبل وبعد التنفيذ، مع تحليل بطاقات الزيارات الصفية للمعلمين التي يعدها مديرو المدارس .

مروراً بإحصائيات برنامج التدريب التي سيتم تنفيذها داخل المدارس .

وإقامة الدراسات المسحية حول وجهة نظر المعلمين في أداء الإدارة المدرسية في الجانب الفني .