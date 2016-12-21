تعليم تبوك يدشن اليوم العالمي للغة العربية

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تبــوك ــ سعــــد الشهــــراني

برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف، افتتح المساعد لمدير تعليم تبوك للبنين ماجد بن عبدالرحمن القعير مشاركات مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار “تعزيز انتشار اللغة العربية” وذلك بمقر المدرسة السعودية الإبتدائية؛ إذ اطلع على الأعمال المصاحبة لهذه المناسبة وماتضمنته من تعريف بأهمية اللغة العربية كهوية أصيلة لأمتنا ولغة للقرآن الكريم،

وأعرب المساعد عن اعتزازه بتفعيل هذه المناسبة، والتي تأتي سعيا من الوزارة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الطلاب والطالبات من خلال برامج و مبادرات عدة على المستويين المحلي والعالمي، منوهاً بتفاعل الإدارات المعنية في تعليم تبوك ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة مع هذه المناسبة الغالية على قلوبنا من خلال ماتم رصده ضمن الزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك د.عبدالله الحارثي، أن مدارس المنطقة للبنين والبنات تشهد حراكاً فاعلاً للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية من خلال برنامج الإذاعة المدرسية وتخصيص دقائق من الحصص الأولى للحديث عن هذه المناسبة .