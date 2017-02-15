العدد 21846 15 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تعليم تبوك ينظم برنامجا عن مفاهيم الجودة

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تعليم تبوك ينظم برنامجا عن مفاهيم الجودة
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تبوك – البلاد

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بأمانة إدارة تعليم تبوك بالتعاون مع إدارة الجودة الشاملة البرنامج التدريبي “مفاهيم الجودة الشاملة وتطبيقاتها” وذلك بمقر مركز التدريب التربوي بحضور مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير بمشاركة القيادات التعليمية والإدارية .

وأكد مساعد مدير تعليم تبوك , حرص إدارة تعليم تبوك على تطبيق مفاهيم الجودة بما يتلاءم مع المستجدات التعليمية والإدارية ومواكبة التطورات الساعية لتحسين الأداء بصفة مستمرة وصولاً إلى رفع مستوى جودة المنتج التعليمي والانتقال من ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الإتقان والتميز في مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة التربوية .

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التصنيف: محليات

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