تعليم جدة يدشن مبادرة “رشاقة” للتوعية من أضرار السُّمنة

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دشن مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي ، اليوم .

مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات “رشاقة ” .

بحضور عدد من مديري الإدارات التعليمية والمدرسين والطلاب .

وأوضح الثقفي:

أن هذه المبادرة تأتي ضمن الشراكة الفاعلة التي تشرف عليها وزارة التعليم مع جهات أخرى متخصصة .

مقدماً شكره لزملائه منسوبي تعليم جدة على جهودهم التي أسهمت في نجاح هذه الفعالية.

التي سيكون لها أثر إيجابي على صحة الطلاب والطالبات من خلال توعيتهم بما تضمنته من برامج هادفة.

وشهدت المبادرة معرض مصاحب وعروض مسرحية :

إضافة إلى الأناشيد التي قدمها الطلاب قبل أن تختتم بتكريم مدير التعليم للمنظمين والمشاركين في الفعالية .

من جانبه أشار مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم جدة الدكتور صالح الدقيل ، إلى أن الفعاليات والمعرض المصاحب .

احتوت على العديد من البرامج التوعوية التي ناقشت خطورة أمراض السمنة وارتباطها بالعديد من الأمراض.

بجانب تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب والطالبات وطرق الوقاية منها.