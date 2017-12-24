تعليم جدة يشدد على خطط إجرائية مرنة قبل الاختبارات

جدة -حماد العبدلي

أنهت مدارس جدة “بنين وبنات” استعداداتها لتنفيذ خطط إجرائية مرنة؛ لضمان حضور وانضباط الطلاب والطالبات خلال الأسبوع المقبل، تسبق انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول. يأتي ذلك من خلال برامج منوعة تجعل من قيمة الانضباط والمواظبة في الحضور للمدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة سلوكًا متحققًا يرفع من جاهزية الطلاب والطالبات لدخول الاختبارات بإقبال وروح معنوية عالية. وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة، عبدالله بن أحمد الثقفي، أهمية تبني وتحقيق قيمة الانضباط “أنا قدوة في انضباطي” من خلال التطبيق العملي لقيمة الانضباط خلال الأسبوع مشيرا لإطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز ثقافة الانضابط، وحثّ أولياء أمور الطلاب على التعاون مع المجتمع المدرسي في ذلك. وأهاب بجميع قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات ترسيخ ذلك لدى الطلاب والطالبات ليكونوا قدوة بأفعالهم وليعكس الجميع صورة مشرقة للمجتمع بأكمله. وأضاف “الثقفي” أن مكاتب التعليم للبنين والبنات كافة، عملت بشكل فعلي ومكثف خلال الفترة الماضية على وضع خطط إجرائية، بالتعاون مع قادة المدارس والمعلمين والمعلمات في الميدان التعليمي؛ لضمان انضباط حقيقي للحضور في المدارس واستمرار العطاء بالمعدل الطبيعي حتى آخر حصة دراسية، وبما يبرز دور المدرسة في دعمها؛ لتوجيه المجتمع نحو القيم الإيجابية.