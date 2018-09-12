تعليم جدة يوقع اتفاقيات لرعاية أبناء وبنات شهداء الواجب

جدة- البلاد

وقع المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أمس أربع اتفاقيات تعاون مشترك بين مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات التابع لتعليم جدة وبين عدد من ممثلي الجهات الأهلية لتقديم الرعاية الطبية والتعليمية والاجتماعية للطلاب والطالبات من أبناء شهداء الواجب ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية في مبنى تعليم جدة.

وأوضح مدير مكتب وفاء بتعليم جدة علي حميد أن الاتفاقيات سيستفيد منها ما يقارب من 250 طالب وطالبة من أبناء شهداء الواجب وكذلك أبناء وبنات منسوبي تعليم جدة ضمن الشراكات المجتمعية بين تعليم جدة والقطاع الأهلي .

من جانبه ثمن المدير العام للتعليم بجدة دور القطاعات الأهلية في المبادرة لتقديم الرعاية لأبناء وبنات شهداء الواجب والطلاب الآخرين والجهود التي يبذلها منسوبي ومنسوبات مكتب وفاء بتعليم جدة على هذه المبادرة لخدمة هذه الفئة الغالية.