تعليم جدة يُكَرّم معلم يعيد تدوير 300 طاولة تالفة

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كرم تعليم جدة معلم التربية الفنية بمدرسة البحر الأحمر المتوسطة غسان سندي.

بسبب تمكنه من إعادة تدوير 300 طاولة تالفة.

وقد أشاد مسؤولي مكتب تعليم جنوب جدة بمبادرة “سندي” بإعادة تدوير 300 طاولة تعد نوعية ومميزة.

مشيراً إلى أن ما قام به “سندي” وفر للمدرسة احتياجاتها من الطاولات.

خاصة في فترة الاختبارات؛ نظير دخول طلاب المنازل للاختبارات.

وأضاف أن إعادة التدوير تخفف من الأعباء المالية والبيئية، لافتاً إلى أن المدارس زاخرة بالمعلمين المبادرين.

وبيَّن أن القائمين على التعليم حريصون على دعم المبادرين وتشجيعهم، لذا تم تكريم “سندي” على مبادرته.

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