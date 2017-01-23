تعليم جدة: 5 مبادرات لتفعيل القدوة

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جدة -عبدالهادي المالكي

طرحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة خمس مبادرات متنوعة في سياق مشاركتها في مشروع ” كيف نكون قدوة ” الذي اطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل .

وتتمثل مبادرات تعليم جدة في : مبادرة غرس، ومبادر مسابقة القيم، ومبادرة كيف تكون إيجابيًا، ومبادرة فبهداهم إقتده ، ومبادرة الملتقيات الحوارية .

واوضح مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن احمد الثقفي أن تلك المبادرات تركز على التربية القيمية من خلال تشكيل شخصية المسلم المتزنة، وتهذيب سلوكيات الفرد، والحفاظ على الأمن ووقاية المجتمع من السلبيات ، وتحقيق غاية التوافق بين ظاهر الفرد وباطنه وفق مصفوفة من القيم الثابتة والمستمدة من المنهج الرباني .

مشيرا الى أن المستفيدين من مخرجات تلك المبادرات أكثر من ٧٥٠ الف طالب وطالبة و ما يقارب ٥٥ الف معلم ومعلمة واداري وادارية بجميع مدارس جدة والمحافظات التابعة لها إضافة الى المجتمع المحيط بالمدرسة ، وسيتم ايصال رسالتها الوطنية عبر النشرات والمطويات والمطبوعات بأحجام مختلفة وبطريقة عرض مميزة وجاذبة، تحفز على الاقتناء،

وتساعد الطلاب والطالبات على استقصاء المعلومة بأيسر الطرق وأسهلها وأسرعها، بما يحقق الغاية من انتشارها، وذيوعها بينهم في يسر وسهولة، اضافة الى تنظيم المحاضرات الهادفة ومشاركة العلماء والتربويين في إلقائها، وإشاعة روح التفاعل بين المحاضر والطلاب عبر النقاش الهادف، وطرح الأسئلة دون حرج عليهم، بجانب تنظيم مسابقات في هذا المجال، وإشاعة روح التنافس بين الطلاب والطالبات .

كما سيتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر وسناب شات وانستغرام والفيس بوك وغيرها نظرًا لتفاعل قطاع الشباب خاصة مع هذه الوسائط الإعلامية الجديدة، بما يتيح فرصة كبيرة لإيصال رسالة المشروع بمبادرته المختلفة إليهم.

واعتبر الثقفي أن الجهد الذي تقوم به إدارة تعليم جدة يمليه عليها واجبها تجاه الوطن وأبنائه، واستشعارًا لروح الولاء لقيادتنا الرشيدة، وإيمانًا منها بأن هذا المشروع الذي يتبناه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يمثل المنطلق الأساسي والمرتكز الذي من شأنه أن يفعّل القدرات،

ويشيع روح الأمن والسلام في قطاعات المجتمع عامة ، مؤملا أن يكلل هذا المشروع بالنجاح المنتظر، وأن تسهم مبادرات تعليم جدة في نجاح هذا المشروع الخلاق.