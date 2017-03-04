تعليم حائل يطلق نظام الاتصالات الموحدة للهواتف الشبكية

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس نظام الاتصالات الموحدة .

من خلال تركيب وبرمجة نظام اتصال موحد للهواتف الشبكية بمبنى الإدارة والإدارات والأقسام التابعة لها للبنين والبنات.

وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم حائل محمد الهليل:

أن إدارة تقنية المعلومات بتعليم حائل تهدف من وراء هذا النظام إلى تحسين وتطوير العمل وتوفير بيئة مناسبة للمساعدة في سرعة إنجاز الأعمال هاتفياً.

مشيراً إلى أن أنه تم تأسيس البنية التحتية لنظام الاتصالات الموحدة إكمالاً لمشاريع الوزارة التطويرية في مجال الربط والاتصال عبر برتوكول الانترنت.

وأبانت من جهتها مساعدة مدير إدارة تقنية المعلومات وفاء البشر :

أنه تم توريد وتركيب وتشغيل نظام الاتصالات الموحد بتقنية voip ( الصوت عبر برتوكول الانترنت ) بفاعلية عالية.

مبينة أن هذا الجهاز سيخدم المستخدمين في مبنى الإدارات وفروعها المرتبطة دخل مدينة حائل.

مشيرة إلى أنه يمكن التوسع في المستقبل دون الحاجة لإضافة خوادم جديدة للنظام الأساسي.

والنظام يتميز بتوفير خدمة البريد الصوتي لجميع المستخدمين فضلاً عن إمكانية عقد المؤتمرات الصوتية بجودة عالية للمستخدمين.