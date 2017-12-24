تعليم عسير يطبق خططاً إجرائية لانضباط المدارس خلال الأسبوع الجاري

بدأت مدارس منطقة عسير “بنين وبنات” اليوم, في تنفيذ خطط إجرائية مرنة لضمان حضور وانضباط الطلاب والطالبات خلال الأسبوع الجاري الذي يسبق انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأكد المدير العام للتعليم بالإنابة سعد الجوني أهمية تبني وتحقيق قيمة الانضباط من خلال التطبيق العملي خلال

لبرامج منوعة تجعل من قيمة الانضباط والمواظبة في الحضور للمدرسة والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة

سلوكًا متحققًا يرفع من جاهزية الطلاب والطالبات لدخول الاختبارات بإقبال وروح معنوية.

وأهاب الجوني بجميع قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات بتنفيذ الخطط الإجرائية

ليكونوا قدوة بأفعالهم ليعكس صورة مُشرقة للمجتمع بأكمله .