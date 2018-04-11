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تعليم محافظة رجال ألمع يختتم برنامج التطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية

كتبه امينة حسنيaccess_time25 / رجب / 1439 هـ      11 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

اختتمت إدارة الإشراف التربوي بتعليم محافظة رجال ألمع ممثلة في قسم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي والابتعاث اليوم برنامج التطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية .

وأوضح رئيس قسم اللغة الإنجليزية محمد الأسلمي أن:

البرنامج يهدف إلى تطوير مهني مستدام لتحسين مهارات تدريس اللغة الإنجليزية واستراتيجيات التعليم والتعلم.

إلى جانب بناء قدرات المعلمين على دمج التكنولوجيا في عملية تعليم اللغة الإنجليزية وتعلمها وتطوير مهارات المعلمين.

ودعم وصول الطلاب إلى مستويات عالية من الاندماج والتفاعل وتنويع الأنشطة الحركية والألعاب لتنمية مهارات التفكير لديهم وتطوير مهاراتهم وإثراء معلوماتهم عن بعض النظريات في تعلم اللغة.

مبيناً أن الحقيبة اشتملت على مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات لتطبيق التعلم المتمركز حول المتعلم .

وأفاد الأسلمي أن التدريب على مهارات تعليم اللغة الإنجليزية تطبيقي يمارسه جميع المتدربين لكي نضمن التدريب الحقيقي .

مما يذكر أن البرنامج التدريبي استهدف ( 45) معلماً كمرحلة أولى.

حيث سيتم تدريب بقية المعلمين في المرحلة القادمة وفق خطة زمنية لتشمل جميع معلمي اللغة الإنجليزية في الميدان التربوي.

امينة حسني

كتب بواسطة

مهندسة الكترونيات، تهتم بجميع المستجدات في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبقي القارىء في اتصال دائم مع العالم الرقمي بكل ما فيه من خفايا وأمور جاذبة للمستخدم العربي.

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