تعليم محافظة رجال ألمع يختتم برنامج التطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية

اختتمت إدارة الإشراف التربوي بتعليم محافظة رجال ألمع ممثلة في قسم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي والابتعاث اليوم برنامج التطوير المهني لمعلمي اللغة الإنجليزية .

قسم اللغة الإنجليزية بتعليم ألمع يدرب (45) معلما على البرنامج الوزاري "التطوير المهني" ، قدم البرنامج رئيس القسم والمدرب المركزي للمشروع أ/محمد الأسلمي .#تعليم_2018 pic.twitter.com/bwQlyBmKk7 — تعليم رجال ألمع (@alma3du) April 10, 2018

وأوضح رئيس قسم اللغة الإنجليزية محمد الأسلمي أن:

البرنامج يهدف إلى تطوير مهني مستدام لتحسين مهارات تدريس اللغة الإنجليزية واستراتيجيات التعليم والتعلم.

إلى جانب بناء قدرات المعلمين على دمج التكنولوجيا في عملية تعليم اللغة الإنجليزية وتعلمها وتطوير مهارات المعلمين.

ودعم وصول الطلاب إلى مستويات عالية من الاندماج والتفاعل وتنويع الأنشطة الحركية والألعاب لتنمية مهارات التفكير لديهم وتطوير مهاراتهم وإثراء معلوماتهم عن بعض النظريات في تعلم اللغة.

مبيناً أن الحقيبة اشتملت على مجموعة من الأساليب والاستراتيجيات لتطبيق التعلم المتمركز حول المتعلم .

وأفاد الأسلمي أن التدريب على مهارات تعليم اللغة الإنجليزية تطبيقي يمارسه جميع المتدربين لكي نضمن التدريب الحقيقي .

مما يذكر أن البرنامج التدريبي استهدف ( 45) معلماً كمرحلة أولى.

حيث سيتم تدريب بقية المعلمين في المرحلة القادمة وفق خطة زمنية لتشمل جميع معلمي اللغة الإنجليزية في الميدان التربوي.