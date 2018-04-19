تعليم مكة المكرمة يُكرم 140 طالباً متميزاً سلوكياً

احتفت الادارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد اليوم بتكريم 140 طالباً متميزاً سلوكياً بمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي وذلك بمسرح تعليم مكة المكرمة.

واوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد سليمان بن زاهر الفيفي أن إدارة التوجيه والإرشاد تسعى جاهدة من خلال برامجها ومشاريعها إلى تعزيز بناء الشخصية المتوازنة الطموحة والعمل على ترسيخ مفاهيم القيم السلوكية الإيجابية لدى الطلاب وإطفاء السلوكيات السلبية وصولاً به بإذن الله إلى أن يصبح المواطن الصالح الواثق من نفسه المتزن في تصرفاته المنتج في عمله الواعي بقضايا وطنه وأمته.

وجرى تكريم الفائزين بجائزة المدارس المعززة للسلوك الإيجابي “فئة المدرسة” والطلاب الفائزين بجائزة المدارس المعززة للسلوك الإيجابي “فئة الطالب” وفرسان اللقاء الطلاب الفائزين بجائزة التميز السلوكي .