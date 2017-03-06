تعليم مكة يدشن فصول الموهوبين

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

دشن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وبحضور مدير مشروع فصول الموهوبين بالوزارة الأستاذ محمد بن هادي آل محمد فعاليات البرنامج الإثرائي في العلوم والرياضيات لمعلمي ومعلمات فصول الموهوبين وفق تعليم stem.

البرنامج يستهدف في نسخته الأولى معلمي ومعلمات وطلاب وطالبات فصول الموهوبين بالإدارات التعليمية مكة المكرمة_ جدة_ الطائف_ الليث .

مدير المشروع ألقى كلمة بين فيها أن الأمم الواعية تستثمر في عقول أبنائها الموهوبين، لتنشئة جيل قيادي موهوب، و أن تقدم الدول يُقاس بمدى اهتمامها بالموهوبين ورعايتهم، وإتاحة الفرصة لمواهبهم بتهيئة المناخ المناسب والبيئة المحفزة.

وأضاف من هذا المنطلق تسعى وزارة التعليم وفي ظل التوجيهات السامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020 والتي منها(تحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار) وانطلاقاً من هذا الهدف وتحقيقاً للرؤية الطموحة 2030 أطلقت وزارة التعليم مشروع فصول الموهوبين كأحد المشاريع الرائدة التي تعول عليه الكثير في رعاية الموهوبين وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم مما يُساهم في بناء الوطن بسواعد أبنائه المخلصين وتعزيزاً لإمكاناتهم المميزة من أجل المنافسة في القوة الاقتصادية العالمية وبما يكفل للمملكة العربية السعودية الاستمرار في دورها التنموي والريادي على مستوى الصعيد المحلي والدولي.

ثم تحدث مدير عام التعليم وبين أن الأمة تفاخر بالموهبة وترتقي بالعقول النيرة ؛ فعقول طلابنا وطالباتنا الموهوبين والموهوبات ثروة الوطن الحقيقية.