تعليم مكة يستحدث 9 روضات ويستقبل 106940 طفلاً غدًا

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة رياض الأطفال استعدادها لاستقبال 106940 طفلاً يوم غد الأحد .

واستحدثت الإدارة هذا العام 9 روضات تضم 61 فصلاً تعليمياً تستوعب لـ 1830 طفلاً.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أنّ الإدارة أنهت الاستعدادات في مجمل الروضات،

واستحدثت 9 روضات لتنضم إلى 71 روضة حكومية يبلغ عدد أطفالها 10540 ،و91 روضة تتبع مكتب التعليم الأهلي

حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الأهلي 6352 طفلاً، وعدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الأجنبي 1458 طفلاً.

وأشار إلى أنه تم توجيه مشرفات الإدارة إلى متابعة تنفيذ اللوائح المنظمة لعملية الإشراف التربوي برياض الأطفال

ودور الحضانة ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية والبرامج لمرحلة رياض الأطفال بالمنطقة وتقويمها

والمشاركة في تطوير برامج الاكتشاف والتدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين

والمشاركة في تدريب الكفاءات اللازمة لتفعيل هذه البرامج والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتأكد من مطابقة الشروط والمواصفات الخاصة بالمباني والتجهيزات اللازمة لرياض الأطفال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق مع إدارة الإشراف التربوي لتنفيذ زيارات المشرفات التربويات المتخصصات في (الإدارة المدرسية, التربية الخاصة, رعاية الموهوبات) لرياض الأطفال ودراسة تقارير تلك الزيارات والعمل على متابعة تنفيذ توصياتها بعد اعتمادها.

يذكر أن إجمالي الروضات والحضانات المعتمدة في مكة المكرّمة 91 روضة وحضانة مصرح لها من وزارة التعليم