تعليم مكة يستضيف مسابقة “الخط العربي والزخرفة الإسلامية “

انطلقت أمس, فعاليات مسابقة وزارة التعليم لمشروع الخط العربي والزخرفة الإسلامية في نسخته الثالثة للعام الدراسي الحالي على مستوى مناطق ومحافظات المملكة التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .

وأوضح رئيس القسم الفني بإدارة تعليم مكة المكرمة مهدي ماهر أن الفعاليات تستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية ويشارك فيها 60 طالباً من 18 إدارة تعليمية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتنافس الطلاب على أنواع الخطوط العربية كخط النسخ وخط الرقعة والخط الديواني والكوفي وخط الثلث إضافة إلى منافسات الزخرفة الإسلامية.

وأفاد أن الفعاليات سيصاحبها ورش عمل ومحاضرات ومعارض وحفل ختامي يحضره عدد من منسوبي وزارة التعليم وممثلي الإدارات التعليمية المشاركة لافتا أن مثل هذه الفعاليات تُنمي لدى الطلاب مواهبهم وتعزز من إمكاناتهم الفنية وتتيح لهم الفرص للمشاركة في المحافل الدولية في مجال الخط العربي والزخرفة الإسلامية والفنون المختلفة.