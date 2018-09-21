تعليم مكة يشارك الوحدة للاحتفال باليوم الوطني

مكة المكرمة – علي الغامدي

ضمن إطار التعاون المشترك بين تعليم مكة ونادي الوحدة، استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي رئيس نادي الوحدة حاتم خيمي وأعضاء مجلس إدارته؛

‏‫حيث حاتم خيمي خلال الزيارة‬ دعوة رسمية لحضور فعاليات‫ اليوم الوطني الثامن والثمانين، والتي تتزامن مع موعد مباراة الفريق مع الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع ‬والتي تعد الأولى في مكة المكرمة، والثالثة في مسار الفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

‫وقد تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة ‬أوجه التعاون المشترك بين ‫تعليم مكة‬ ونادي الوحدة‬ لتفعيل جوانب اكتشاف المواهب الرياضية في المدارس وتنفيذ البطولات المدرسية واستثمار مرافق النادي؛ بما يخدم الحركة الرياضية في مكة المكرمة والاستفادة من مبادرة قسم التربية الرياضية ” موهوب مكة لاكتشاف المواهب الرياضية من أبناء تعليم مكة…

وقد وجه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة طلاب تعليم مكة في الاحتفالات التي ستقام يوم المباراة والتي من المتوقع أن يصل العدد لخمسة آلاف طالب .