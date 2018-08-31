تعليم مكة يصرف أكثر من 4 ملايين كتاب مدرسي

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة المستودعات صرف أكثر من 4 ملايين كتاب دراسي لنحو 400 ألف طالب وطالبة في 1585 مدرسة تابعة للإدارة وذلك في وقت مبكر قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد .

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن عملية توزيع الكتب الدراسية سارت وفق ما خطط لها وسلمت للمدارس منذ وقت مبكر في اطار استعدادات الإدارة للبداية الجادة للعام الدراسي الجديد .

من جانبه بين مدير إدارة المستودعات حسين الصبحي أن عملية التوزيع للمدارس انطلقت منذ شهر رمضان الماضي وحتى قبل بداية العام الدراسي الجديد واستغرقت عملية التوزيع أكثر من 3 آلاف ساعة عمل خلال الـ 120 يوماً الماضية حيث عملت فرق التوزيع على استقبال مندوبين المدارس خلال ساعات العمل الرسمي وخارجه لضمان عملية توزيع الكتب منذ وقت مبكر للمدارس وجاءت عملية توزيع الكتب على النحو التالي: 700 مدرسة للمرحلة الابتدائية 350 مدرسة للبنين و 350 مدرسة للبنات بمجموع 11 نسخة من عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة.

وأفاد أن المرحلة المتوسطة 405 مدارس شملت 200 مدرسة للبنين و 205 للبنات ب 13 من عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة, و 205 مدارس للمرحلة الثانوية بالنظام الفصلي 100 بنين و 105 للبنات شملت 11 كتابًا من عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة وفي المقابل 85 مدرسة لنظام المقررات 40 مدرسة بنين و 45 للبنات بينما جاءت عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة 15.

وأشار الصبحي, إلى أن مدارس التربية الخاصة 55 مدرسة للمرحلة الابتدائية و 26 للمرحلة المتوسطة و 19 للمرحلة الثانوية, حيث شملت عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة 6 كتب, كما بلغ عدد مدارس تعليم الكبار للمرحلة الابتدائية 30 مدرسة للبنين و 60 للبنات بمجموع 90 مدرسة شملت عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة 5 كتب.