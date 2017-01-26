تعليم مكة ينفذ أكثر من 15 مشروعا وزاريا

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مكة المكرمة – البلاد

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام أكثر من 15 مشروعاً وزارياً حققت من خلالها الطالبات المشاركات العديد من الإنجازات في كثير من المجالات.

وحصلت الطالبات على مراكز متقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد الدولي للرياضيات المستوى الرابع الميدالية الفضية, كما حصلت ثلاث مدارس على شارة من “وكالة ناسا الفضائية” في صفحتها ببرنامج جلوب البيئي “مسابقة تحدي جودة البيانات”, كما حصلن على ثلاثة أوسمة ببرنامج جلوب البيئي في الغلاف الجوي ونظام الماء وغلاف الماء.

كما تأهلت 8 طالبات لحضور ملتقى الشتاء للاولمبياد الدولي للعلوم والرياضيات وفوز طالبة في الأولمبياد الدولي للفيزياء، كما حصدن مراكز متقدمة على المستوى الوطني في الحوار الطلابي بمسارية اللغة العربية و الانجليزية و المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة لجميع المراحل التعليمية.

ومثل طالبات النشاط إدارة تعليم مكة في عدد من المسابقات الوطنية, حيث حصدن المركز الأول الميدالية الذهبية في مشروع المهارات الأدبية “فرع الشعر” والمركز الثاني الميدالية الفضية “فرع القصة القصيرة” والمركز الرابع الميدالية الذهبية في المسرح الذهبي,

كما حصلت الإدارة على المركز الثاني الميدالية البرونزية في مسابقة الخط العربي مسار “عملي”. كما نفذت إدارة تعليم مكة المكرمة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل حققت من خلالها العديد من الإنجازات على المستوى الدولي والوطني والمحلي, حيث نفذت في المجال العلمي مشروع “الروبوت” ودورات جلوب البيئي، وأولمبياد العلوم والرياضيات، ومؤتمر البحث العلمي والقدرات.

فيما نفذت الإدارة دورات في الحوار الطلابي، ودورات في المهارات الأدبية في فرع “الشعر العربي و الإلقاء والارتجال و القصة القصيرة”، ودورات تدريبية في المسرح المدرسي.