تعليم مكة ينفذ صيانة لـ 74 مشروع مدرسي

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة شؤون المباني والتشغيل والصيانة عدداً من مشاريع الصيانة شملت 74 مدرسة بنين – بنات بتعليم مكة المكرمة خلال العام الحالي التي تستهدف خدمة 50 ألف طالبة وطالبة

وتنوعت الصيانة ما بين صيانة شاملة للعدد من المباني المدرسية، وصيانة للأسوار، ومواقف السيارات

والمظلات الداخلية والخارجية، وغرف المعلمين والمعلمات والمقاصف والأبواب والقاعات

والمستودعات، ودورات المياه، ومولدات الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت (26.456.466)ريالا.ً

وأكدّ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي أن هذه الصيانة الشاملة تأتي حرصاً من إدارة تعليم مكة على توفير البيئة المثالية الجاذبة لجميع المقرات التعليمية التابعة لتعليم مكة المكرمة، وتهيئتها بالتجهيزات والإمكانات اللازمة استعداداً للعام الدراسي القادم في ظل توجيه وزارة التعليم بالاستعداد المبكر للعام الدراسي الجديد بما يحقق الانطلاقة القوية منذ بداية العام الدراسي في بيئة نموذجية لجميع المدارس للبنين أو البنات، لافتاً إلى أن إدارة تعليم مكة المكرمة حظيت بكثيرٍ من الدّعم من قبل الوزارة لتحقيق هذه الأهداف السامية؛ بما يحقق تطلع ولاة الأمر بتطوير التعليم في ظل رؤية المملكة 2030م والتحول الوطني 2020م.