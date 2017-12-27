تعليم مكة يوقع أربع مبادرات تخص بتطوير الخدمات التعليم

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم أربع مبادرات رائدة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية في إطار التعاون والتفاهم في تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وذلك في فندق الهيلتون بمكة المكرمة.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد مهدي الحارثي أن التعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية يأتي لرفع منظومة الخدمات التعليمية التكاملية مع شركة المملوكة للدولة ” تطوير ” ضمن إطار نوعي يحقق بناء الإنسان و يسهم في تعزيز هوية المكان حيث يصاحب هذا اللقاء ورش عمل تناقش آليات كل مبادرة والفئة المستهدفة والمدة الزمنية للتنفيذ تستمر ليومين يشارك فيها عدد من القيادات التربوية وأهل الخبرة والاختصاص .

وتتمثل المبادرة الأولى في إطلاق ” أكاديمية القيادة ” لتعزيز دور القيادات التعليمية في تطوير و تحسين أداء العمل التربوي والتعليمي من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية لتطوير مهارات القيادات التعليمية الذاتية والمؤسسة وتستهدف 1036 قائدا ووكيل مدرسة و 496 مشرفا تربويا و 80 مدير إدارة ومساعد خلال مدة زمنية ثلاث سنوات تبدأ في العام 1440هـ ،والمبادرة الثانية صوب تغيير التشوهات البصرية والكتابات المسيئة داخل حدود الحرم المكي الشريف تحت مسمى مبادرة ” واجهة مكة ” حيث ينفذ برنامج تطوعي طلابي في الأماكن العامة والمشاعر المقدسة للإسهام في معالجة ظاهرة الكتابة على الجدران وفق خطة تنفيذية محددة وخلال فترتين زمنية بالعام الدراسي.

وتتمثل المبادرة الثالثة ” بادر ” في تمكين العمل التطوعي وجعله سلوكاً ممارساً بين أفراد المجتمع ،فيما تستهدف المبادرة الأخيرة أطفال الحاضنات والروضات الموسمية من خلال “الحاضنات الموسمية في الحج ” بهدف توفير بيئة تربوية آمنة ترعى أطفال ضيوف الرحمن وتقيهم مخاطر الازدحام والضياع والعدوى وتسهم في توفير جهود رجال الأمن وتيسير أعمال الحج والعمرة.