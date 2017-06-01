تعليم وادي الدواسر يرتبط بمتصفح الوزارة

وادي الدواسر- البلاد

دشَّن مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر، الموقع الإلكتروني لإدارة التعليم المرتبط بمتصفّح وزارة التعليم .

وأفاد رئيس تقنية المعلومات بالإدارة بخيت بن ناصر المتعب، أن الموقع الإلكتروني يأتي ضمن أعمال جديدة تقوم بتنفيذها الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة التعليم لتطوير واستضافة مواقع إلكترونية ضمن نطاق الوزارة لجميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة،

بتطبيق أحدث وأفضل المعايير العالمية والمحلية فيما يخص المواقع والخدمات الالكترونية التي تحقق متطلبات الجودة والأمان والخصوصية وسهولة الاستخدام والتوافق مع الأجهزة الذكية ، مستفيدة من الخبرات السابقة في تطوير بوابة الوزارة الإلكترونية.