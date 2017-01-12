تعليم وادي الدواسر يعترف بصحة فيديو (الطالب اليتيم)

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وادي الدواسر ــ البلاد

أقر تعليم وادي الدواسر، بصحة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول رفض إحدى المدارس بالمحافظة قبول طالب يتيم الأم.

وقال مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر الصقر: إن الإدارة تابعت بكل اهتمام مقطع الفيديو الذي تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول عدم قبول الطالب “محمد ناصر الدوسري” في مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بمحافظة السليل.

وأكد الصقر، أنه بعد التواصل مع قائد المدرسة، تأكد صحة ما تمت الإشارة إليه من عدم قبول الطالب المذكور؛ نظرًا لإمكانيات مبنى المدرسة الحكومي (الريفي) الذي لا يتسع الفصل الواحد فيه لأكثر من 20 طالبا، وأعداد طلابها الذي يفوق 250 طالبًا، لا سيما أنها في منطقة تتركز فيها الكثافة السكانية.

وأشار الصقر إلى أنه تم التفاهم مع ولي أمر الطالب، ومكتب التعليم في محافظة السليل (مسبقًا)، بأنه سيتم قبوله في المدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام 1437-1438هـ تقديرًا لظروفه.