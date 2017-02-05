تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء

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الرياض- البلاد

ألزمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مقدم الخدمة بتعويض المتضررين من انقطاع التيار بـ75 ريالا عن أول 24 ساعة للمستهلك السكني، و150 ريالا للمستهلك غير السكني، على أن يزداد التعويض من خلال احتساب 75 ريالا إضافية لكل 12 ساعة تأخير.

جاء ذلك ضمن 7 معايير اعتمدها محافظ الهيئة، الدكتور عبدالله الشهري، كدليل لضمان تقديم الخدمات للمشتركين ابتداءً من عام 2018.

وتلزم المعايير مقدم الخدمة بتقديم التيار خلال فترة 5 أيام عمل، على أن يتم تغريمه، في حال الفشل، بمبلغ 75 ريالا، ثم 20 ريالاً عن كل 5 أيام عمل إضافية.

واشترطت الهيئة على مقدم الخدمة تقديم التيار خلال 40 يوم عمل، على أن يتم تغريمه بمبلغ 200 ريال للمستهلك السكني، و400 ريال للمستهلك غير السكني، في حال فشله.

وفي حال سداد المشترك لقيمة استهلاكه بعد فصل التيار عنه يُعاد إليه التيار خلال 3 ساعات في المناطق الحضرية، و5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية.ويجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين من انقطاع التيار، بأية وسيلة معتمدة من الهيئة، وفي حال عدم حدوث ذلك يلزم دفع 75 ريالا غرامة للمستهلك.