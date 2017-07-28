تعيين العقيد طيار المالكي متحدثا رسميا لقوات التحالف

الرياض- واس

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تعيين متحدث رسمي جديد باسمها، خلفًا للواء أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل .

وقالت القيادة في بيان: إنه جرى تعيين العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي متحدثًا رسميًا للتحالف، حيث باشر مهام عمله .

وأكدت قيادة التحالف عزمها مواصلة سياسة التواصل بشفافية وتوفير المعلومات الضرورية عن العمليات العسكرية الهادفة إلى دعم الشرعية في اليمن .وسيتولى المتحدث الرسمي العقيد المالكي عقد مؤتمرات صحافية كلما دعت الحاجة، وسيتاح التواصل معه لكافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية .

سيرة ذاتية:

حصل المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد طيار الركن تركي بن صالح المالكي على سلسلة من المؤهلات العلمية من بينها درجة بكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية بتقدير ممتاز عام 1997م ، إضافة إلى درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كليه القيادة والأركان عام 2015 م .

وكان العقيد طيار الركن المالكي (من مواليد محافظة الطائف عام 1974م) قد ابتعث لدراسة الطيران بمدرسة طيران البحرية الأمريكية بقاعدة پنساكولا البحرية “فلوريدا” ، وأكمل تدريباته على العديد من الطائرات (T-34,T-39, T-2) ليتخرج منها منتصف عام 2000 م ، كما عمل على طائرات (F-15S) بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. وانتقل بعدها للعمل بقياده القوات الجوية “إدارة الخطط والعمليات” ليتقلد العديد من المناصب .

وحصل خلال خدمته العسكرية على العديد من الدورات منها : الدورة التأسيسية والمتقدمة على طائرات (F-15 S) ودورات في الحرب الإلكترونية ، وإدارة المجال الجوي وتخطيط العمليات الجوية وعمليات الدفاع الجوي ، ودورة قادة ضباط الأسراب ، ودورة الوقاية ضد أسلحة التدمير الشامل ، إضافة إلى دورات في القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة .

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