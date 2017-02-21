تعيين د.مكارم بترجي رئيسا تنفيذيا ونائبا لمجموعة البترجي الطبية

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جدة- البلاد

انسجاماً مع “رؤية المملكة 2030” أصدر رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت البترجي الطبية المهندس صبحي بترجي قرار تعيين الدكتور مكارم بترجي رئيسا تنفيذا للمجموعة ونائبا لرئيس مجلس الادارة .

يشار أن الشاب مكارم من مواليد جدة عام 1977 وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال London Business School، وتصنف كلا من برنامج الماجستير و الكلية علي أنهما الأفضل في العالم في الادارة والاعمال بالنسبة لاستطلاعات رأي جريدة فيننشال تايمز وويك بيزنس وبيزنس ايديكوشن.

وقد اختير كقائد شاب عالمي في دافوس 2008 واختير كأصغر عضو في منظمة بريتون وودز المالية ونال شهادة الدكتوراة الفخرية من كلية علوم الاجتماع التابعة للأمم المتحدة، نيو يورك.