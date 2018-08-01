تعيين سلطان القحطاني متحدثاً رسمياً لـ”حساب المواطن”

أصدر المشرف العام على برنامج حساب المواطن المهندس علي راجحي، اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين سلطان بن محمد القحطاني مديرًا للتواصل ومتحدثًا رسميًا باسم البرنامج.

يأتي ذلك تنفيذاً للأمر السامي المتضمن وجوب قيام الوزارات والهيئات

والأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين رسميين باسمها.

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع مستوى التواصل والتفاعل بين حساب المواطن والمستفيدين من خدماته

كما سيتولى المتحدث الرسمي للبرنامج الإجابة على استفسارات وسائل الاعلام

ومدها بالمعلومات والإحصائيات التي تحتاجها.

يذكر أن القحطاني له خبرة في قطاع الإعلام والعلاقات العامة والتواصل المؤسسي

حيث عمل في عدد من الجهات الحكومية والأهلية.