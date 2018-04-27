تعيين مبعوثة أممية جديدة في ميانمار

أعلنت الأمم المتحدة عن تعيين السويسرية كريستين شرانر بورجنير مبعوثة أممية في ميانمار ، وذلك خلفا لمقررة حقوق الإنسان أسماء جهنجير التي توفت قبل شهرين .

وعملت الدبلوماسية السويسرية التي تولت المنصب الجديد كسفيرة لبلادها في ألمانيا منذ عام 2015 ،

كما شغلت عدة وظائف رفيعة المستوي في وزارة الخارجية السويسرية ، ومنها سفيرة لسويسرا في تايلاند في الفترة من 2009 الي 2015 . حيث قامت بالوساطة عام 2010 بين طرفي النزاع عند اندلاع اعمال العنف في تايلاند .

كما شغلت بورجنير منصب نايب ادارة القانون الدولي وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية السويسرية في الفترة من 2004 الى 2009 .

وعملت منسقة لسياسات بلادها لمكافحة الاٍرهاب ، وأمينة عامة للجنة الانسانية لتقصي الحقائق .