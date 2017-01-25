العدد 21825 25 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تعيين مستشار مالي لتخصيص شركات مطاحن الدقيق

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تعيين مستشار مالي لتخصيص شركات مطاحن الدقيق
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جدة ــ البلاد

وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقداً مع (HSBC) للعمل كمستشار مالي، في إطار إتمام عملية تخصيص شركات مطاحن الدقيق بالمملكة .

وتضمن العقد القيام بمراجعة تقييم أصول الشركات وتحديد استراتيجية الطرح والتسويق أمام المستثمرين المحتملين، الذين تنطبق عليهم الشروط وفق المعايير المطلوبة، ومن أهمها الخبرة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، وغيرها من المعايير التي سيتم تحديدها مستقبلاً تمهيداً لإتمام عملية البيع .
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب رئيس اللجنة المتخصصة للإشراف على برنامج تخصيص مطاحن الدقيق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: إن خطوات تخصيص المطاحن تسير وفق الخطة المقررة؛ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 35 ) القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم، لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للحبوب القيام بذلك، مشيراً إلى أن برنامج التخصيص يسير في مرحله متقدمة تمهيداً لطرحه أمام القطاع الخاص خلال العام الحالي .

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التصنيف: اقتصاد

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